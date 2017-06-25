Тульский «Арсенал» продлил контракт с Беляевым

Защитник Максим Беляев продолжит выступать за тульский «Арсенал». Клуб на своём официальном сайте объявил, что продлил контракт с 25-летним игроком.
Беляев пришёл в «Арсенал» зимой 2016 года. За это время центральный защитник провёл 42 матча и смог отметиться двумя забитыми мячами.
В прошлом сезоне Беляев сыграл в 27 (26 в стартовом составе) матчах российской Премьер-Лиги.
До перехода в «Арсенал» Беляев выступал за «Шинник», «Ростов», владимирское «Торпедо», брянское «Динамо» и московский «Локомотив».
Беляев: тульский «Арсенал» — шаг вперёд, шанс побороться за выход в РФПЛ