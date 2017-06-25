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«Динамо» сыграло вничью с «Ваккером», ведя 2:0 после первого тайма

25 июня 2017, воскресенье. 21:01. Футбол

Московское «Динамо» в контрольном матче на сборе в Австрии встречалось с местной командой «Ваккер», которая прошлый сезон завершила на четвёртой строчке в таблице второго австрийского дивизиона. Завершилась игра вничью со счётом 2:2.

На 3-й минуте Фатос Бечирай вывел бело-голубых вперёд, а незадолго до конца первого тайма Алексей Ионов сделал счёт 2:0. Тем не менее победный счёт подопечные Юрия Калитвинцева удержать не сумели — в середине второго тайма соперник с пенальти один мяч отыграл и буквально сразу же после этого сравнял счёт.

Товарищеские матчи (клубы)
25 июня 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Ваккер
Инсбрук, Австрия
2 : 2
Динамо М
Москва, Россия
0:1 – Бечирай – 3, 0:2 – Ионов – 37, 1:2 – – 63, 2:2 – – 64
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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25 июня 2017, воскресенье
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