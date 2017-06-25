«Динамо» сыграло вничью с «Ваккером», ведя 2:0 после первого тайма

Московское «Динамо» в контрольном матче на сборе в Австрии встречалось с местной командой «Ваккер», которая прошлый сезон завершила на четвёртой строчке в таблице второго австрийского дивизиона. Завершилась игра вничью со счётом 2:2.
На 3-й минуте Фатос Бечирай вывел бело-голубых вперёд, а незадолго до конца первого тайма Алексей Ионов сделал счёт 2:0. Тем не менее победный счёт подопечные Юрия Калитвинцева удержать не сумели — в середине второго тайма соперник с пенальти один мяч отыграл и буквально сразу же после этого сравнял счёт.