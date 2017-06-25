Кокорин: не считаю корректным комментировать игру сборной России

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин высказал мнение о выступлении сборной России на Кубке конфедераций.
Подопечные Станислава Черчесова на домашнем турнире не сумели выйти в полуфинал, заняв третье место в группе.
«Конечно, мы с ребятами переживали за команду. Знаете, все товарищеские матчи „Зенита“ здесь на сборе выпадали именно на время встреч наших на Кубке конфедераций. Так что увидеть матчи в прямом эфире так и не удалось. Поэтому не считаю корректным комментировать игру команды. Но при этом следили за счётом, видели, что парни бились и сражались до конца», — приводит слова Кокорина «Спорт-экспресс».