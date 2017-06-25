Броос: я так и не понял, что произошло в эпизоде с удалением игрока Камеруна

Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос после матча Кубка конфедераций с Германией (1:3) выразил недоумение по поводу удаления игрока своей команды.
«Думаю, все сейчас в замешательстве, не только я. Не знаю, что там случилось: была жёлтая карточка, затем красная карточка, а затем красная карточка для другого игрока. Не спрашивайте меня, что на самом деле произошло, я этого не понял. Увидев повтор, я смогу ответить на ваш вопрос, но это в любом случае дело рефери.
В этом конкретном случае оба футболиста играли «на втором этаже» и высоко подняли ноги, так что мне непонятно, почему было принято такое решение – удалить только нашего игрока", — цитирует тренера FourFourTwo.
На 64-й минуте по итогам видеоповтора был удалён защитник Эрнест Мабука. Однако за мгновение до этого арбитр после видеоповтора сначала показал красную карточку полузащитнику Себастьену Сиани. На поле возникла неразбериха, в результате которой Рольдан изменил своё решение только после второго просмотра видеоповтора.