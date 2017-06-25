Демирбай: голом в ворота сборной Камеруна я отблагодарил Лёва за доверие

Полузащитник сборной Германии Керем Демирбай прокомментировал победу над сборной Камеруна (3:1) в матче 3-го тура группы В Кубка конфедераций и выход в полуфинал турнира.
«Мы знали, что с этим соперником не будет легко. Должен признаться, что мы не нашли подхода к Камеруну в первой половине встречи и вообще играли слабо. Но потом команда заиграла, мы сильно прибавили и открыли счёт почти сразу после перерыва. Очень рад, что счёт открыл именно я — так и отблагодарил тренера за доверие. Хотя у меня было достаточно моментов, чтобы забить больше одного гола», — цитирует Демирбая Kicker.