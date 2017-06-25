Платтенхардт: игра, которую Германия показывала во 2-м тайме, откроет все двери

Защитник сборной Германии Марвин Платтенхардт прокомментировал победу над сборной Камеруна (3:1) в матче 3-го тура группы В Кубка конфедераций и выход в полуфинал турнира.
«Мы плохо вошли в игру и в первом тайме выглядели тяжеловато. Во втором тайме команда заиграла гораздо лучше, за что хочу похвалить каждого футболиста. Очень рад, что получил шанс и появился сегодня в стартовом составе. Думаю, я сыграл довольно хорошо.
Если Германия будет играть так, как во втором тайме, то перед нами откроются все двери. В этом отрезке мы показали классный футбол", — цитирует игрока Kicker.
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