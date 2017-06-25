Агент: Агуэро не получал предложений от «Интера», он останется в «Ман Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро планирует остаться в клубе до конца срока действия соглашения, который истекает летом 2019 года. Эту информацию подтвердил агент Эрнан Регейра, представляющий интересы футболиста.
«Болельщики „Манчестер Сити“ не должны сомневаться в Агуэро и бояться, что он покинет клуб. Серхио остаётся в „Манчестер Сити“, он и не планировал никуда уходить, о чём уже говорил сам. У него не было предложения от «Интера». Как я уже сказал, он счастлив и готов остаться здесь до конца контракта», — цитирует агента Tuttomercatoweb.
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