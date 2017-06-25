Доннарумма: я обсужу продление контракта с «Миланом» после молодёжного Евро

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма сообщил, что вернется к обсуждению продления контракта с россонери по окончании чемпионата Европы-2017 U21.
«Сейчас я нахожусь в расположении молодежной сборной Италии, вместе с которой надеюсь преподнести подарок всем болельщикам. После молодёжного Евро я встречусь с семьей и агентом, что обсудить продление контракта с „Миланом“", — написал Доннарумма в «Инстаграме».
Накануне пресса сообщила, что Джанлуиджи Доннарумма останется в «Милане» до конца сезона-2017/18, а летом бесплатно покинет команду. Испанские СМИ распространили информацию, что голкипер достиг устного соглашения с «Реалом».