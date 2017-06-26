Левашов: радует, что у Божовича всё выполняется через мяч

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов поделился впечатлениями от работы на сборе в Австрии под руководством Миодрага Божовича.
«Получили сегодня во второй половине достаточно серьезную нагрузку. Но радует, что всё выполняется через мяч. Да, в первой половине дня мы тренировались под проливным дождём, но в этом есть свой шарм. Мы работаем в шикарных условиях.
Накануне удалось прогуляться по городу. Редко бываешь в таких красивых местах. Живописный и уютный город, где нет отвлекающих факторов. Тут тихо и спокойно. Всё как и должно быть на сборах. Плюс для нас созданы все условия, чтобы сконцентрироваться на футболе. Всё очень здорово!" — цитирует Левашова сайт «Арсенала».