Видео: топ-10 лучших матчей в истории сборной России

До встречи 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 Мексика – Россия, которая завершилась поражением российской команды со счётом 1:2, «ОСпорте.ТВ» составил топ-10 лучших матчей в истории национальной команды.
Топ-10 лучших матчей сборной России.
10. Россия – Португалия (1:0) – отборочный турнир ЧМ-2014.
9. Финляндия – Россия (0:6) — отборочный турнир Евро-1996.
8. Россия – Ирландия (4:2) и Россия – Швейцария (4:1) — отборочный турнир Евро-2004.
7. Россия – Чехия (4:1) – групповой этап Евро-2012.
6. Камерун – Россия (1:6) — групповой этап ЧМ-1994.
5. Греция – Россия (0:1) и Швеция – Россия (0:2) — групповой этап Евро-2008.
4. Россия – Англия (2:1) — отборочный турнир Евро-2008.
3. Уэльс – Россия (0:1) – стыковые матчи Евро-2004.
2. Франция – Россия (2:3) — отборочный турнир Евро-2000.
1. Россия – Нидерланды (3:1) – 1/4 финала Евро-2008.
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