Лёв: я вижу девять хороших игроков в сборной России

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв после победы над Камеруном (3:1) в матче 3-го тура группы В Кубка конфедераций ответил на вопрос об игроках сборной России, которые могли бы проявить себя в немецкой Бундеслиге.
«Вижу девятерых хороших игроков. Фамилии не буду называть. Голкипер, хотя и допускал ошибки, конечно, очень хорошо играет, на очень высоком уровне. Я его давно уважаю.
Российские футболисты очень энергичные, хорошо играющие. Я, конечно, не знаю их достаточно хорошо. Но это молодая команда, она очень талантливая», — цитирует Лёва «Интерфакс».
Канунников: я сделал 2 грубые ошибки. Не знаю, от волнения или нет, но это плохо