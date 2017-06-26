Отец Жозе Моуринью умер в возрасте 79 лет

В воскресенье, 25 июня, в возрасте 79 лет ушёл из жизни Феликс Моуринью — отец главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, сообщает A Bola.
Феликс Моуринью посвятил футбольную карьеру «Витории» из Сетубала (1956-1968) и «Белененсишу» (1969-1974). После завершения игровой карьеры он работал в десяти португальских командах, включая «Виторию» и «Белененсиш».
Жозе Моуринью во время игровой карьеры выступал в двух командах под руководством отца: в сезоне-1981/82 — за «Риу Аве», в сезоне-1982/83 — за «Белененсиш».
Жозе отреагировал на новость, опубликовав в «Инстаграме» свою детскую фотографию с отцом.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Жозе Моуринью.