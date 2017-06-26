Лёв: Черчесов живёт футболом и делает всё возможное для его продвижения в России

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв после победы над Камеруном (3:1) в матче 3-го тура группы В Кубка конфедераций ответил на вопрос о наставнике сборной России Станиславе Черчесове.
«Я с ним работал в австрийском „Тироле“, мы поддерживаем очень хорошие отношения. Отправил ему сообщение до матча с командой Мексики с пожеланием всего хорошего и был немножко огорчён поражением сборной России. С другой стороны, мексиканцы тоже заслужили победу.
Черчесов в последние месяцы коренным образом поменял команду, заменил более старых игроков молодыми. На это уходит некоторое время. Надеюсь, он будет таким же спокойным, последовательным. Знаю его как хорошего мотиватора, который любит футбол, живет ради футбола, который делает все возможное для продвижения футбола в своей стране. Год перед чемпионатом мира не всегда лёгкий, у Германии тоже была такая ситуация в своё время. Думаю, надо спокойно работать. Развитие команды занимает гораздо большее время, чем многие думают", — цитирует Лёва ТАСС.