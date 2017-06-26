Дзюба: если мы хотим кому-то что-то сказать, то говорим это в глаза!

Игрок «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал послание в «Инстаграме», сделанное им совместно с партнёром по команде Александром Кокориным.
Ранее Кокорин выложил в своём «инстаграме» видео с подписью «месседж» (послание). На этом видео футболисты прикладывают ребро ладони к губам. Что именно означает данный жест и кому он был адресован, игроки, не попавшие в заявку сборной России на Кубок конфедераций, не объяснили.
«Если мы хотим кому-то что-то сказать, то говорим это в глаза! Придумывать и объяснять наши жесты за нас не надо!» — гласит текст на картинке со львом и котёнком, которую Дзюба выложил в «Инстаграме».