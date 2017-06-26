«Монако» может увеличить зарплату Мбаппе на 900%

«Монако» готов существенно повысить зарплату нападающему Килиану Мбаппе, чтобы удержать его в клубе хотя бы ещё на один год, сообщает AS.
По информации издания, французский клуб предложил 18-летнему футболисту увеличение зарплаты на 900%, чтобы удержать его от перехода в «Реал», «ПСЖ» или другие клубы. На данный момент Мбаппе зарабатывает € 80 тыс. в месяц, а по новому контракту его зарплата составит € 700 тыс. в месяц.
Ранее испанская Marca сообщала, что Мбаппе принял решение играть за «Реал», а сумма возможной трансферной сделки составит около € 130 млн.
Контракт Мбаппе с «Монако» рассчитан до лета 2019 года. В прошлом сезоне нападающий забил 26 голов в 44 матчах во всех турнирах.