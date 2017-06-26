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Почти 450 тысяч болельщиков посетили матчи группового этапа Кубка конфедераций

26 июня 2017, понедельник. 01:42. Футбол

Двенадцать матчей группового этапа Кубка конфедераций — 2017 в общей сложности посетили 449 599 зрителей. Таким образом, в среднем на игру приходило по 37 467 болельщиков.

Рекорд турнира пока принадлежит матчу третьего тура группы А между сборными Новой Зеландии и Португалии (0:4), на которую 24 июня на стадион «Санкт-Петербург» пришли 56 290 зрителей.

Матчи сборной России в общей сложности посетили 134 595 человек. Больше всего зрителей было на матче первого тура, с Новой Зеландией (2:0), который прошёл 17 июня в Санкт-Петербурге, — 50 251. На игру второго тура Россия — Португалия (0:1) в Москве пришли 42 759 болельщиков, а встречу третьего тура Мексика — Россия (2:1) в Казани посетили 41 585 фанатов.

Сборная России по итогам группового этапа Кубка конфедераций набрала 3 очка и заняла третье место в группе А, не сумев пробиться в полуфинал. 28 июня первую путёвку в финал разыграют команды Португалии и Чили, 29 июня во втором полуфинале встретятся Германия и Мексика.

Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций — 2017
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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