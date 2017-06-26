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Ковачич с женой на палубе яхты показали навыки игры головой

26 июня 2017, понедельник. 02:38. Футбол

Полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич не забывает о футболе даже во время медового месяца. На своей странице в «Инстаграме» 23-летний хорват опубликовал видео, на котором он и его супруга, Изабель Андриянич, демонстрируют навыки контроля мяча в воздухе. Матео и Изабель не менее 16 раз отпасовали мяч друг другу, прежде чем он коснулся палубы яхты, на которой пара проводила отдых.

На момент публикации новости видео набрало более 532 тысяч просмотров.

Видео можно посмотреть на странице Ковачича в «Инстаграме».

В минувшем сезоне Ковачич провёл 27 матчей в чемпионате Испании, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Матео Ковачич
Новости. Футбол
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