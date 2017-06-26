«Барселона В» обыграла «Расинг» и вернулась в Сегунду

«Барселона В» вернулась в испанскую Сегунду спустя два года. В стыковых матчах Сегунды В за право повыситься в классе сине-гранатовые обыграли «Расинг» из Сантандера.
Первая встреча на поле «Расинга» завершилась уверенной победой каталонцев — 4:1. В ответной встрече, которая состоялась на стадионе «Мини Эстади» в нескольких метрах от «Камп Ноу», команды сыграли в безголевую ничью.
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Таким образом, «Расинг» в следующем сезоне вновь будет выступать в Сегунде В.