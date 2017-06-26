Райола подтвердил, что Доннарумма встретится с «Миланом» после молодёжного Евро

Мино Райола, агент вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, сообщил, что после окончания чемпионата Европы-2017 U21 они встретятся с руководством россонери и обсудят возможность продления контракта.
«После Евро мы проведём встречу с „Миланом“. В настоящее время сборная — на первом месте», — написал Райола на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранее появилась информация, что Доннарумма может уволить Райолу. Затем футболист опубликовал на своей странице в «Твиттере» опровержение этих данных.
Ещё через некоторое время на странице голкипера в «Инстаграме» появилась информация, что после молодёжного Евро он обсудит с «Миланом» продление контракта. Однако позже Джанлуиджи сообщил, что его аккаунт в «Инстаграме» был взломан, и удалил его.