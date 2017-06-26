Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Райола подтвердил, что Доннарумма встретится с «Миланом» после молодёжного Евро

26 июня 2017, понедельник. 03:04. Футбол

Мино Райола, агент вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, сообщил, что после окончания чемпионата Европы-2017 U21 они встретятся с руководством россонери и обсудят возможность продления контракта.

«После Евро мы проведём встречу с „Миланом“. В настоящее время сборная — на первом месте», — написал Райола на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее появилась информация, что Доннарумма может уволить Райолу. Затем футболист опубликовал на своей странице в «Твиттере» опровержение этих данных.

Ещё через некоторое время на странице голкипера в «Инстаграме» появилась информация, что после молодёжного Евро он обсудит с «Миланом» продление контракта. Однако позже Джанлуиджи сообщил, что его аккаунт в «Инстаграме» был взломан, и удалил его.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Милан Джанлуиджи Доннарумма Мино Райола
Новости. Футбол
26 июня 2017, понедельник
03:50 «Сампдория» отклонила предложения «Севильи» и «Лацио» по Мурьелю
03:20 «Торино» хочет арендовать Вермалена у «Барселоны»
03:04 Райола подтвердил, что Доннарумма встретится с «Миланом» после молодёжного Евро
02:49 «Барселона В» обыграла «Расинг» и вернулась в Сегунду
02:38 Ковачич с женой на палубе яхты показали навыки игры головой
02:07 Доннарумма сообщил о взломе своего аккаунта в «Инстаграме» и удалил его
01:47 Василий Уткин рассказал, как получить билет на ЧМ-2018 при помощи карты Visa
01:42 Почти 450 тысяч болельщиков посетили матчи группового этапа Кубка конфедераций
01:20 Наставник сборной Камеруна: к ЧМ-2018 России нужно решить проблему с транспортом
00:59 «Монако» может увеличить зарплату Мбаппе на 900%
00:46 Калитвинцев: благодарен руководству «Динамо» за приобретение Сова
00:45 Акинфеев стал лучшим на групповом этапе КК-2017 по проценту отражённых ударов
00:39 Дзюба: если мы хотим кому-то что-то сказать, то говорим это в глаза!
00:35 Лёв: Черчесов живёт футболом и делает всё возможное для его продвижения в России
00:30 Смолов стал лидером группового этапа КК-2017 по количеству попаданий в офсайд
00:18 Сборная России чаще всех нарушала правила на групповом этапе Кубка конфедераций
00:18 Отец Жозе Моуринью умер в возрасте 79 лет
00:15 Лёв: я вижу девять хороших игроков в сборной России
00:12 Видео: топ-10 лучших матчей в истории сборной России
00:06 Левашов: радует, что у Божовича всё выполняется через мяч
00:04 Кришито: я останусь в «Зените»
25 июня 2017, воскресенье
23:48 Роналду отдал приз игрока матча с Новой Зеландией получившему травму Б. Силве
23:39 Сабо: в киевском «Динамо» из стоящих футболистов только Ярмоленко, Вида и Гусев!
23:33 Друг Роналду: Криштиану сказал мне, что ему нужно время на размышления о будущем
23:28 Манчини хочет видеть в «Зените» защитника «Сассуоло» Ачерби
23:13 Доннарумма: я обсужу продление контракта с «Миланом» после молодёжного Евро
23:08 Агент: Агуэро не получал предложений от «Интера», он останется в «Ман Сити»
22:55 Лёва встретили овациями в отеле после его 100-й победы со сборной Германии
22:53 Платтенхардт: игра, которую Германия показывала во 2-м тайме, откроет все двери
22:46 Глушаков: не судите сборную России строго, мы отдались игре полностью
22:43 Лёв: сборная Германии опять испытывала проблемы с реализацией
22:35 Демирбай: голом в ворота сборной Камеруна я отблагодарил Лёва за доверие
22:28 Первый тренер Кокорина: Саша — это человек, который не делает ничего плохого
22:28 Видаль: выход в полуфинал был первой задачей сборной Чили на Кубке конфедераций
22:25 Зобнин: по шесть часов в день провожу в тренажёрном зале
22:15 Мак: здорово, что в «Зените» теперь работает такой специалист, как Манчини
22:09 Броос: я так и не понял, что произошло в эпизоде с удалением игрока Камеруна
22:00 Комбаров, Джикия, Кутепов, Глушаков и Самедов присоединятся к «Спартаку» 2 июля
22:00 Игнатьев: Кокорин и Дзюба не настолько глупые, чтобы задевать Черчесова
21:45 Кокорин: не считаю корректным комментировать игру сборной России
21:37 Дзюба – о послании в «Инстаграме»: это шутка, просто эмоция, а люди додумывают
21:31 Тим Кэхилл: сборная Австралии составила конкуренцию одной из лучших команд мира
21:30 Лицо в крови, фанаты в образе Видаля и другие фото с матча Чили – Австралия
21:24 Киммих: погода в Сочи лучше, чем в Казани. Рад, что остаёмся здесь до полуфинала
21:21 Вернер: сложно сказать, хотел бы я сыграть в полуфинале с Мексикой или Россией
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сборная снова облажалась. Кто виноват?
Архив →
© championat.com, 2000–2017