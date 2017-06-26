«Сампдория» отклонила предложения «Севильи» и «Лацио» по Мурьелю

«Сампдория» отклонила предложения «Севильи» и «Лацио», которые обращались в генуэзский клуб по поводу трансфера нападающего Луиса Мурьеля, сообщает Football Italia.
Андалусийцы предлагали за 26-летнего колумбийца € 13 млн плюс бонусы. «Сампдория» ответила отказом, так как хочет получить за своего бомбардира не менее € 28 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Агент Алессандро Луччи провёл встречу и с представителями «Лацио», однако предложенная римлянами сумма также не устроила генуэзцев.
Ранее появилась информация, что Мурьель находится в сфере интересов «Зенита».
В минувшем сезоне колумбиец провёл 31 матч в итальянской Серии А, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.