Экс-вратарь «Амкара» Будаков находится на просмотре в «Анжи»

Бывший вратарь «Амкара» Александр Будаков находится на просмотре в махачкалинском «Анжи», сообщается на официальном сайте клуба. Футболист накануне принял участие в товарищеском матче с румынским клубом «Астра». 32-летний Будаков отыграл всю встречу и помог «Анжи» отпраздновать победу со счётом 2:1.
Прошлым летом Будаков перешёл в пермский клуб на правах свободного агента, но в минувшем сезоне ни разу не вышел на поле в матчах РФПЛ. В июне соглашение голкипера с пермяками истекло, и он покинул клуб.