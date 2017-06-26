Алькасер: чувствую определённую привилегию, играя рядом с Месси

Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер, подводя итоги своего первого сезона в каталонском клубе, выразил восхищение своими партнёрами по команде — Лионелем Месси, Луисом Суаресом и Неймаром.
«В нашей команде никогда не бывает плохой атмосферы, и это очень важно. Кроме того, вы многому учитесь, когда тренируетесь с лучшими игроками мира: Месси, Суаресом, Неймаром. Рядом со мной играют лучший бомбардир мира, лучший игрок мира и лучший футболист мира в ближайшем будущем. Очень сложно конкурировать с ними, но я работаю изо дня в день, чтобы играть, когда есть возможность.
Чувствую определённую привилегию, играя рядом с Месси. Надеюсь, мы будем партнёрами ещё много лет. Всего несколько игроков имеют честь сказать, что играли вместе с Лео, Луисом и Неймаром, так что я очень счастлив», — приводит слова Алькасера Marca.