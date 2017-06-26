Алекс Сандро согласился на переход в «Челси»

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро принял решение перейти в «Челси», утверждает Football Italia. Напомним, последнее предложение синих по 26-летнему бразильцу равнялось € 70 млн.
Ранее генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подчеркнул, что клуб не горит желанием продавать Сандро, но футболисты вправе сами распоряжаться своей судьбой. По данным СМИ, Сандро внял словам Маротты и захотел присоединиться к «Челси», где ему обещают увеличить зарплату с нынешних € 2,8 млн до € 7 млн в год.
В минувшем сезоне Сандро провёл 43 матча за «Ювентус», в которых забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2020 года. Защитник перешёл в «Ювентус» в 2015 году из «Порту» за € 26 млн.