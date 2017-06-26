Алькасер: в «Барселоне» мне надо было обязательно забить, пусть даже задом

Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер рассказал о своих переживаниях по ходу минувшего сезона. Футболист, перешедший в стан каталонской команды из «Валенсии», долго не мог забить свой первый официальный гол за сине-гранатовых в чемпионате Испании. Впервые ему удалось сделать это в домашнем матче 21-го тура Примеры с «Атлетиком» из Бильбао (3:0).
«Да, когда я забил гол, это было освобождением. Ведь моя голевая засуха продлилась достаточно долго. Это освобождение не только для меня, любой нападающий чувствует нечто подобное, когда долго не поражает ворота соперников. В «Барселоне» мне надо было обязательно забить, пусть даже задом», — приводит слова Алькасера Marca.
В национальном первенстве Алькасер принял участие в 21 матче, став автором 6 голов и 3 результативных передач.