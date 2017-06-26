Ньянг ждёт предложения от «Арсенала»

Нападающий «Милана» М`Байе Ньянг не спешит переходить в «Эвертон», поскольку ждёт предложения от лондонского «Арсенала», утверждает Calciomercato.
Ранее россонери согласовали с «ирисками» условия перехода 22-летнего футболиста. «Эвертон» согласился заплатить за Ньянга € 15 млн плюс бонусы. Однако сам Ньянг пока что не дал согласия на трансфер, так как надеется, что «Арсенал», который якобы также рассматривает вариант его приобретения, сделает конкретные шаги в этом направлении.
Вторую половину сезона-2016/17 Ньянг провёл в аренде в «Уотфорде». Он сыграл 16 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.