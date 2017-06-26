«ПСЖ» предложил «Боруссии» Д за Геррейро € 25 млн

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери продолжает проявлять интерес к защитнику дортмундской «Боруссии» Рафаэлю Геррейро, сообщает Le Parisien.
Согласно информации источника, парижане предложили за футболиста сборной Португалии € 25 млн. Спортивный директор французского клуба Антеро Энрике намерен встретиться с агентом Геррейро и обсудить с ним вариант возможного перехода игрока. В «ПСЖ» рассматривают Геррейро в качестве замены 35-летнему защитнику Максвеллу.
Ранее сообщалось, что в услугах Геррейро заинтересованы и такие клубы, как туринский «Ювентус» и «Манчестер Сити».
По итогам минувшего сезона Геррейро принял участие в 24 матчах чемпионата Германии, став автором 6 голов и 3 результативных передач.