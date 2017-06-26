Гути: было бы глупо говорить, что не хочу быть наставником «Реала»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути отметил, что в будущем ему хотелось бы возглавить главную команду «Королевского клуба». В данный момент Гути работает у руля молодёжной команды «Реала».
«Работая тренером, я чувствую себя очень комфортно. И чрезвычайно доволен тем, то «Реал» предоставил мне такую возможность. Все переживающие за «Реал» люди хотят, чтобы Зидан ещё долго работал у руля команды и чтобы продолжал добиваться успехов. Но и я сам стремлюсь к максимуму. Было бы глупо говорить, что я не хочу быть наставником «Реала». Но это очень далёкая цель», — приводит слова Гути Onda Cero.
Молодёжная команда «Реала» под руководством Гути оформила требл в Испании