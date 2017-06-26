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Гути: было бы глупо говорить, что не хочу быть наставником «Реала»

26 июня 2017, понедельник. 06:47. Футбол

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути отметил, что в будущем ему хотелось бы возглавить главную команду «Королевского клуба». В данный момент Гути работает у руля молодёжной команды «Реала».

«Работая тренером, я чувствую себя очень комфортно. И чрезвычайно доволен тем, то «Реал» предоставил мне такую возможность. Все переживающие за «Реал» люди хотят, чтобы Зидан ещё долго работал у руля команды и чтобы продолжал добиваться успехов. Но и я сам стремлюсь к максимуму. Было бы глупо говорить, что я не хочу быть наставником «Реала». Но это очень далёкая цель», — приводит слова Гути Onda Cero.

Молодёжная команда «Реала» под руководством Гути оформила требл в Испании
Источник: Onda Cero Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Гути Зинедин Зидан
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26 июня 2017, понедельник
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