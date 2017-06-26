Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Бавария» не отпустит Хави Мартинеса в «Манчестер Сити»

26 июня 2017, понедельник. 07:22. Футбол

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хави Мартинес не будет защищать цвета «Манчестер Сити», сообщает Bild.

Согласно информации источника, руководство и тренерский штаб немецкого гранда ни в коем случае не собираются расставаться с испанским футболистом.

Ранее сообщалось, что главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах Мартинеса и хочет использовать его в качестве защитника.

Мартинес пополнил ряды мюнхенцев в 2012 году за € 40 млн, защищая до этого цвета «Атлетика» из Бильбао. Действующий контракт 28-летнего футболиста с «Баварией» в силе до лета 2021 года.

Хави Мартинес близок к переходу в «Манчестер Сити»
Источник: Bild Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Бавария Манчестер Сити Хави Мартинес
Новости. Футбол
26 июня 2017, понедельник
08:22 Сауль: чувствую себя лидером «Атлетико»
08:19 Перес сообщил, что «Реал» продлит контракт с Серхио Рамосом до 2021 года
07:52 Матич продолжает раздумывать над предложением «Манчестер Юнайтед»
07:49 «Бавария» нацелилась на Усмана Дембеле
07:43 Пашалич близок к переходу в «Галатасарай»
07:24 Саншеш: если покину «Баварию», то не буду падать духом из-за этого
07:23 Карамбё: сердце и ум Мбаппе окрашены цветами «Реала»
07:22 «Бавария» не отпустит Хави Мартинеса в «Манчестер Сити»
06:51 «Барселона» и «Арсенал» поспорят за 17-летнего форварда «Браги» Нету
06:47 Гути: было бы глупо говорить, что не хочу быть наставником «Реала»
06:46 «ПСЖ» предложил «Боруссии» Д за Геррейро € 25 млн
06:44 Ньянг ждёт предложения от «Арсенала»
06:16 Алькасер: в «Барселоне» мне надо было обязательно забить, пусть даже задом
06:05 Флорентино Перес провёл встречу с семьёй Мбаппе
05:49 Алекс Сандро согласился на переход в «Челси»
05:42 AS: «Барселона» переключится на Сауля, если не сможет заполучить Верратти
05:27 Алькасер: чувствую определённую привилегию, играя рядом с Месси
04:59 Экс-вратарь «Амкара» Будаков находится на просмотре в «Анжи»
04:15 «Галатасарай» претендует на Йоветича
03:50 «Сампдория» отклонила предложения «Севильи» и «Лацио» по Мурьелю
03:20 «Торино» хочет арендовать Вермалена у «Барселоны»
03:04 Райола подтвердил, что Доннарумма встретится с «Миланом» после молодёжного Евро
02:49 «Барселона В» обыграла «Расинг» и вернулась в Сегунду
02:38 Ковачич с женой на палубе яхты показали навыки игры головой
02:07 Доннарумма сообщил о взломе своего аккаунта в «Инстаграме» и удалил его
01:47 Василий Уткин рассказал, как получить билет на ЧМ-2018 при помощи карты Visa
01:42 Почти 450 тысяч болельщиков посетили матчи группового этапа Кубка конфедераций
01:20 Наставник сборной Камеруна: к ЧМ-2018 России нужно решить проблему с транспортом
00:59 «Монако» может увеличить зарплату Мбаппе на 900%
00:46 Калитвинцев: благодарен руководству «Динамо» за приобретение Сова
00:45 Акинфеев стал лучшим на групповом этапе КК-2017 по проценту отражённых ударов
00:39 Дзюба: если мы хотим кому-то что-то сказать, то говорим это в глаза!
00:35 Лёв: Черчесов живёт футболом и делает всё возможное для его продвижения в России
00:30 Смолов на групповом этапе КК-2017 чаще всех попадал в офсайд
00:18 Сборная России чаще всех нарушала правила на групповом этапе Кубка конфедераций
00:18 Отец Жозе Моуринью умер в возрасте 79 лет
00:15 Лёв: я вижу девять хороших игроков в сборной России
00:12 Видео: топ-10 лучших матчей в истории сборной России
00:06 Левашов: радует, что у Божовича всё выполняется через мяч
00:04 Кришито: я останусь в «Зените»
25 июня 2017, воскресенье
23:48 Роналду отдал приз игрока матча с Новой Зеландией получившему травму Б. Силве
23:39 Сабо: в киевском «Динамо» из стоящих футболистов только Ярмоленко, Вида и Гусев!
23:33 Друг Роналду: Криштиану сказал мне, что ему нужно время на размышления о будущем
23:28 Манчини хочет видеть в «Зените» защитника «Сассуоло» Ачерби
23:13 Доннарумма: я обсужу продление контракта с «Миланом» после молодёжного Евро
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сборная снова облажалась. Кто виноват?
Архив →
© championat.com, 2000–2017