«Бавария» не отпустит Хави Мартинеса в «Манчестер Сити»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хави Мартинес не будет защищать цвета «Манчестер Сити», сообщает Bild.
Согласно информации источника, руководство и тренерский штаб немецкого гранда ни в коем случае не собираются расставаться с испанским футболистом.
Ранее сообщалось, что главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах Мартинеса и хочет использовать его в качестве защитника.
Мартинес пополнил ряды мюнхенцев в 2012 году за € 40 млн, защищая до этого цвета «Атлетика» из Бильбао. Действующий контракт 28-летнего футболиста с «Баварией» в силе до лета 2021 года.
Хави Мартинес близок к переходу в «Манчестер Сити»