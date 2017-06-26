Карамбё: сердце и ум Мбаппе окрашены цветами «Реала»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Кристиан Карамбё отметил, что видит нападающего «Монако» Килиана Мбаппе в испанском гранде. Руководство «Королевского клуба» в данный момент прилагает усилия к тому, чтобы приобрести 18-летнего футболиста монегасков и сборной Франции.
«Да, я вижу его в «Реале». Думаю, что сердце и ум Мбаппе окрашены цветами «Реала». Сам Килиан должен знать, чего он хочет. Ему следует понимать, что в составе «Реала» он сможет выигрывать титулы и будет иметь возможность прогрессировать как футболист. И прежде всего под руководством Зидана. Дай бог, чтобы он перешёл в «Реал», — цитирует Карамбё AS.