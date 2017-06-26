Пашалич близок к переходу в «Галатасарай»

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Галатасарае», утверждает TMW. Контракт 22-летнего хорвата с синими истекает летом 2018 года, однако в клубе не особо рассчитывают на хавбека и не собираются предлагать ему новое соглашение.
В минувшем сезоне Пашалич выступал на правах аренды за «Милан». Полузащитник провёл 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
Ранее сообщалось, что в сферу интересов «Галатасарая» попал нападающий миланского «Интера» Стеван Йоветич.