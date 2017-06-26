«Бавария» нацелилась на Усмана Дембеле

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти заинтересован в услугах нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле, сообщает TF1.
Однако не только немецкий гранд проявляет интерес к 20-летнему игроку: видеть его в своих рядах хотели бы также «Барселона» и «ПСЖ». Между тем руководство и тренерский штаб дортмундцев расставаться с футболистом не собираются. Если же им всё-таки придётся пойти на этот шаг, то они потребуют за своего игрока не менее € 90 млн.
Ранее сообщалось, что сам Дембеле хотел бы покинуть «Боруссию» вследствие того, что Томас Тухель по окончании минувшего сезона ушёл с поста главного тренера команды.