Матич продолжает раздумывать над предложением «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Челси» Неманья Матич до сих пор не дал согласия на переход в «Манчестер Юнайтед», информирует TMW.
Ранее сообщалось, что синие согласовали с «Монако» переход полузащитника Тьемуа Бакайоко за € 40 млн. Если этот переход действительно состоится, то конкуренция за место в составе лондонцев серьёзно возрастёт. Несмотря на это, Матич не спешит покидать «Челси», хотя в его услугах заинтересован наставник «МЮ» Жозе Моуринью.
Контракт 28-летнего серба с «Челси» истекает летом 2019 года. На Матича также претендует туринский «Ювентус».
В минувшем сезоне Матич провёл 35 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 7 результативных передач.