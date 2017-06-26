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Сауль: чувствую себя лидером «Атлетико»

26 июня 2017, понедельник. 08:22. Футбол

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес отметил, что не боится брать на себя ответственность за результаты и игру команды. 22-летний футболист подчеркнул, что в данный момент не забивает себе голову мыслями о будущем.

«Всегда, когда выхожу на поле, стараюсь играть ключевую роль. Вне зависимости от того, сколько мне лет. Доверие главного тренера нашей команды Диего Симеоне помогает мне брать на себя такую роль. Лидерские качества не обуславливаются возрастом. Что же касается вопроса о моём будущем, то я в данный момент не думаю об этом», — приводит слова Сауля AS.

В минувшем сезоне Сауль принял участие в 33 матчах чемпионата Испании, став автором 4 голов и 3 результативных передач.

Источник: AS Сообщить об ошибке
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Атлетико Мадрид Сауль Ньигес
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