Киммих: перешёл в «Баварию» не таскать мячи, а играть

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих отметил, что смена клубной прописки не входит в его планы. Футболист сборной Германии твёрдо намерен добиться успехов в стане мюнхенцев.
«Естественно, я не могу быть удовлетворён игровой практикой в минувшем сезоне. Я перешёл в «Баварию» не таскать мячи, а играть. В концовке сезона стал играть чаще, так как мы обеспечили себе титул чемпиона страны. Однако я хочу выходить на поле в важных матчах, иначе чувствую разочарование. Знаю, что не всегда дела идут в гору, поэтому никогда не думал о смене клубной прописки», — приводит слова Киммиха Die Welt.
По итогам последнего сезона Киммих принял участие в 27 матчах Бундеслиги, выйдя на поле в основном составе в 15 играх. Он стал автором 6 голов и 1 результативной передачи. В «Баварию» Киммих перешёл в 2015 году из «РБ Лейпциг».