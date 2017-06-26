Карамбё: думаю, Роналду останется в «Реале»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Кристиан Карамбё поделился мнением о будущем нападающего Криштиану Роналду в «Королевском клубе». Карамбё склоняется к тому, что футболист сборной Португалии не покинет стан «сливочных».
«Думаю, Роналду останется в «Реале». Ведь у него действующий контракт с клубом. А если «Реал» должен заплатить ему большие деньги, то и клуб извлечёт отсюда дивиденды. Думаю, что в спортивном плане нам всегда нужны такие игроки, как Роналду, Бэйл и Бензема. Нужны команде все, поскольку они вместе выигрывали титулы. Однако последнее решение за главным тренером Зинедином Зиданом», — цитирует Карамбё AS.
Роналду в данный момент склоняется к тому, чтобы покинуть мадридскую команду из-за проблем с местной прокуратурой. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов испанским властям на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. Правда, также сообщалось, что он может пересмотреть свою позицию после последнего интервью президента «Реала» Флорентино Переса.