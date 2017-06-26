Веденеев: больше никогда не вызвал бы Кокорина и Дзюбу в сборную России

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказал мнение о поведении нападающих петербургского клуба Александра Кокорина и Артёма Дзюбы. Кокорин выложил в своём «инстаграме» видео с подписью «месседж» (послание). На этом видео футболисты прикладывают ребро ладони к губам. Что именно значит данный жест и кому он адресован, игроки, не попавшие в заявку сборной России на Кубок конфедераций, не объяснили.
«Честно говоря, не могу найти объяснение такому поведению. Если бы я был тренером сборной, больше никогда не вызвал бы их в национальную команду. Думаю, Черчесов, который известен своим жёстким характером, поступит именно так. А вообще случившееся дает ещё один повод поговорить о профессионализме российских футболистов.
В них вкладывают огромные деньги, в своих клубах они ограждены от критики. Клубный тренер никогда не позволит себе ругать своих игроков — даже в том случае, если он ими недоволен, руководству клуба необходимо продать футболистов, а критика повлияет на их цену. В сборной эти игроки сталкиваются с совершенно иными обстоятельствами, и случаются подобные истории», — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».