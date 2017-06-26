Нападающий «Тосно» Артём Милевский попал в ДТП в Минске. Украинский футболист белорусского происхождения находился в такси.
«Приехали. Жив, здоров», – написал 32-летний футболист на своей странице в «Инстаграме», опубликовав также фотографию повреждённого такси.
Позже данный пост был удалён из «Инстаграма» Милевского.
Бывший форвард киевского «Динамо» перешёл в «Тосно» в сентябре 2016 года. На счету Милевского 17 матчей (шесть в стартовом составе) в Футбольной национальной лиге.
Команда из Ленинградской области по итогам прошлого сезона пробилась в российскую Премьер-Лигу.
Милевский попал в ДТП на такси
Фото: instagram.com/timi1010
Агент: если по Милевскому будет стоящее предложение, мы с «Тосно» примем решение