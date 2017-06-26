На «ВЭБ-Арене» появятся новые граффити с изображением Слуцкого и Газзаева

На домашнем стадионе московского ЦСКА «ВЭБ-Арена» появятся новые граффити с изображением двух бывших главных тренеров. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов, на арене будут изображены Леонид Слуцкий и Валерий Газзаев, обнимающийся с президентом столичного клуба Евгением Гинером.
Отметим, что на стенах «ВЭБ-Арены» уже нарисованы многие легенды ЦСКА, такие как Всеволод Бобров, Павел Садырин, Григорий Федотов и Альберт Шестернёв.
В прошлом сезоне ЦСКА занял в РФПЛ второе место и в сезоне-2017/18 будет выступать в Лиге чемпионов.
Источник: Яровинский покинет ЦСКА и будет работать со Слуцким в «Халл Сити»