«Зенит» показал, как Манчини руководит тренировочным процессом на сборе

«Зенит» на своём официальном канале в YouTube опубликовал видео с тренировки петербургской команды на сборе в Австрии.
В ролике показано, как рабочим процессом руководит главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини. При этом итальянец не стесняется сам участвовать в тренировочной работе.
Напомним, что под руководством Манчини «Зенит» на сборе провёл два контрольных матча — питерцы уступили софийскому ЦСКА (1:2) и «Лудогорцу» (0:1).
Видеоcюжет можно посмотреть на официальном канале «Зенита» в YouTube.
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