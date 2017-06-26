570 россиян посетили все три матча сборной России на Кубке конфедераций — 2017

Компания oneFactor, специализирующаяся на автоматизации интеллектуального труда, разработала сервис мониторинга массовых мероприятий. Сервис позволяет решить проблему определения точной численности посетителей крупных мероприятий и сегментации посетителей. Специально для «Чемпионата» oneFactor производит мониторинг матчей Кубка конфедераций.
24 июня состоялись два матча в рамках Кубка конфедераций. Первый, между сборными командами России и Мексики, прошёл на стадионе «Казань Арена» и собрал 41 585 зрителей. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу Мексики. Матч между сборными Португалии и Новой Зеландии прошёл на стадионе «Санкт-Петербург Арена», его посетили 56 290 человек. Португалия одержала победу со счётом 4:0.
По оценкам аналитиков компании oneFactor, в матче между Португалией и новой Зеландией болельщики из этих стран составили 2,16% от всех зрителей. В матче между Россией и Мексикой 94% составили болельщики из России. Количество россиян, посетивших все три матча сборной России, составило 570 человек. 3300 россиян посетили два матча сборной России.
Кроме того, 25 июня состоялись два матча в рамках Кубка конфедераций. Первый, между сборными командами Германии и Камеруна, прошёл в Сочи на стадионе «Фишт», и собрал 30 230 зрителей. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу Германии. Матч между сборными Чили и Австралии прошёл в Москве на стадионе «Спартак», его посетили 33 639 человек. Игра закончилась ничьей со счётом 1:1.
По оценкам аналитиков компании oneFactor, в матче между Германией и Камеруном 93% зрителей – жители России. В матче между Чили и Австралией доля россиян, посетивших матч, составила 83%.