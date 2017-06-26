Форчун считает, что «Манчестер Юнайтед» не приобрёл Роналдиньо из-за непогоды

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Квинтон Форчун считает, что экс-полузащитник «Барселоны» Роналдиньо мог защищать цвета манкунианцев, но всё испортила непогода.
Когда английский гранд продал полузащитника Дэвида Бекхэма в мадридский «Реал», тогдашний наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон искал ему замену, и его выбор остановился на знаменитом бразильце. Роналдиньо пригласили в Манчестер, чтобы побеседовать с ним и показать достопримечательности города. Но когда Роналдиньо спускался по трапу самолёта, на улице была очень пасмурная и дождливая погода.
«Мне кажется, мы совершили ошибку, пригласив Роналдиньо в неправильное для этого время года, когда шёл дождь. Было бы замечательно, если бы он играл за нашу команду, поскольку является одним из лучших в истории футбола», — сказал Форчун в интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед».