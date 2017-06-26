«Крылья Советов» предложили Родичу новый контракт

Защитник «Крыльев Советов» Милан Родич рассказал, что самарский клуб предложил ему новый контракт. Ранее сообщалось, что 26-летний серб может перейти в «Црвену Звезду».
«Сейчас я игрок „Крыльев Советов“. Я не могу рассматривать другие предложения, если их нет. Мой контракт будет действовать ещё один год, руководство предложило мне продлить сотрудничество. Посмотрим, какое решение я приму. Трансферное окно только открылось, время есть», — поведал Родич в интервью «Спортски Журнал».
Родич также высказался по поводу вылета «Крыльев Советов» из российской Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона.
«Мы играли последний матч дома, и если бы выиграли, то остались бы в Премьер-Лиге. Мы потерпели поражение и вылетели. Таков футбол. „Крылья Советов“ — большой клуб, и произошедшее было шоком для болельщиков. Верю, что мы вернёмся в элиту. В команде есть хорошие игроки, у которых есть опыт выхода в высший дивизион, здесь хороший тренер, и стадион, который строится к чемпионату мира. Проблема заключается в том, что в ФНЛ только три иностранца могут находиться на поле и два на скамейке запасных. Кроме того, помимо нас, за первое место будут бороться „Оренбург“, „Кубань“ и „Енисей“, — сказал Родич.