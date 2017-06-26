Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Нобоа: болельщики очень сильно обидели мою жену, были даже угрозы в её адрес

26 июня 2017, понедельник. 14:50. Футбол

Новичок «Зенита» полузащитник Кристиан Нобоа прокомментировал поведение болельщиков, которые в январе присылали его жене оскорбительные сообщения в социальных сетях. На тот момент Нобоа ещё являлся игроком «Ростова». Нападки в соцсетях были связаны со слухами о его переходе в «Зенит».

«Столько всяких гадостей написали, очень сильно обидели мою жену. Она оказалась не готова к такой реакции. Были даже какие­-то угрозы в её адрес. Но в итоге мы решили оставить это и не обращаться в полицию. Пусть им будет стыдно», — поведал в интервью еженедельнику «Футбол» 32-летний эквадорец, который также рассказал, предлагал ли «Ростов» ему новый контракт.

«В июне мой контракт заканчивался, но никто при этом даже не пытался продлить его. А когда стало известно, что Бердыев уходит, для меня вопрос был решён. Все понимают, что я перешёл в «Ростов» только ради тренера. То же самое касается Наваса, Азмуна, ещё нескольких ребят. Если бы не Бердыев, я бы вряд ли когда­-нибудь согласился на этот трансфер. В этом не было смысла. В клубе заранее знали мою позицию: если Курбан Бердыев покидает «Ростов», я тоже ухожу», — рассказал Нобоа.

Жена Нобоа ответила на нападки болельщиков: мне жаль вас
Источник: Еженедельник ФУТБОЛ Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Зенит ФК Ростов Кристиан Нобоа Курбан Бердыев Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
26 июня 2017, понедельник
15:49 Барбоза: с Роналду на поле Португалия не стала бы чемпионом Европы
15:45 «Атлетико» рассматривает вариант приобретения Ибрагимовича в январе 2018 года
15:29 Матич может перейти из «Челси» в «МЮ» за £ 40 млн в ближайшее время
15:28 Вандерсон присоединился к «Динамо» и провёл первую тренировку с клубом
15:14 Хайдель: Коноплянка должен был больше создавать на поле, чем перед камерой
15:06 Гагарина, Крид и DJ Smash выступят на церемонии закрытия Кубка конфедераций
15:05 «Халл Сити» Слуцкого на сборе в Португалии проведёт два товарищеских матча
14:58 Hull Daily Mail предположил, какие игроки ЦСКА могут перейти в «Халл Сити»
14:50 Нобоа: болельщики очень сильно обидели мою жену, были даже угрозы в её адрес
14:42 Футболисты «Зенита-2» провели тренировку на льду
14:41 «Крылья Советов» предложили Родичу новый контракт
14:40 Смолов стал лидером группового этапа КК-2017 по количеству точных острых передач
14:19 Вратари сборной России по гандболу поддержали Игоря Акинфеева
14:10 Генеральный секретарь ФИФА прилетит в Казань на полуфинал Кубка конфедераций
14:04 Агент: существует вероятность, что Ачерби перейдёт в «Зенит»
13:57 Форчун считает, что «Манчестер Юнайтед» не приобрёл Роналдиньо из-за непогоды
13:51 Фурсенко: прибыль «Газпром» получает на европейском рынке, а не на бабушках
13:46 570 россиян посетили все три матча сборной России на Кубке конфедераций — 2017
13:39 Георгиев сообщил, что может перейти в тульский «Арсенал»
13:34 Нимели: прилагаю все усилия, чтобы быть частью основного состава «Спартака»
13:33 «Амкар» продлил контракт с Голом
13:33 Гути: Асенсио – намного более классный футболист, чем я
13:25 Экс-игрок «Баварии»: Толиссо сильнее Саншеша. Возможно, намного сильнее
13:23 «Зенит» показал, как Манчини руководит тренировочным процессом на сборе
13:22 На «ВЭБ-Арене» появятся новые граффити с изображением Слуцкого и Газзаева
13:09 «Тоттенхэм Хотспур» нацелился на полузащитника «Барселоны» Аленью
13:01 Жирков: на мой взгляд, судейство в матче Мексика — Россия было странным
13:00 Кирьяков рассказал немецким СМИ, почему ушёл из тульского «Арсенала»
12:50 «Гуанчжоу Эвергранд» требует за Паулиньо € 40 млн
12:43 «Битва городов» Кубка конфедераций. Встреча в Сочи
12:38 Бернарду Силва и Рафаэль Геррейро пропустили тренировку сборной Португалии
12:37 Бакка: Хамес? Нелегко покинуть «Реал» и уйти в другой клуб
12:34 Лебеденко: «Арарат» — амбициозный клуб, с высокими целям. Я рад быть его частью
12:29 Агент полузащитника «ПСЖ» Кальегари подтвердил интерес со стороны «Зенита»
12:23 «Бешикташ» предложил за Турана € 30 млн
12:18 «Ювентус» намерен предложить € 15 млн за полузащитника «ПСЖ» Матюиди
12:05 Лунёв: не считаю, что у меня есть какая-то особая сильная черта
11:52 Пицци: компенсирует ли Кубок конфедераций медовый месяц? Он компенсирует всё
11:46 Кудряшов: новая сборная строится не так быстро, но мы сделали полшага вперёд
11:33 Агент: Калешин заявил, что из-за Армаша «Кубань» вылетела в ФНЛ
11:29 «Лейпциг» готов продать Н. Кейта «Ливерпулю» за £ 70 млн
11:15 Фонд Месси по помощи детям не декларировал € 10 млн дохода
11:08 Зарплата Паредеса в «Зените» может составить около € 3,5 млн в год
11:05 Скиллачи продлил контракт с «Бастией» на один год
10:54 Ли Сеунг Ву: если не буду играть в «Барселоне», поищу другую команду
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сборная снова облажалась. Кто виноват?
Архив →
© championat.com, 2000–2017