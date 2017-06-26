Нобоа: болельщики очень сильно обидели мою жену, были даже угрозы в её адрес

Новичок «Зенита» полузащитник Кристиан Нобоа прокомментировал поведение болельщиков, которые в январе присылали его жене оскорбительные сообщения в социальных сетях. На тот момент Нобоа ещё являлся игроком «Ростова». Нападки в соцсетях были связаны со слухами о его переходе в «Зенит».
«Столько всяких гадостей написали, очень сильно обидели мою жену. Она оказалась не готова к такой реакции. Были даже какие-то угрозы в её адрес. Но в итоге мы решили оставить это и не обращаться в полицию. Пусть им будет стыдно», — поведал в интервью еженедельнику «Футбол» 32-летний эквадорец, который также рассказал, предлагал ли «Ростов» ему новый контракт.
«В июне мой контракт заканчивался, но никто при этом даже не пытался продлить его. А когда стало известно, что Бердыев уходит, для меня вопрос был решён. Все понимают, что я перешёл в «Ростов» только ради тренера. То же самое касается Наваса, Азмуна, ещё нескольких ребят. Если бы не Бердыев, я бы вряд ли когда-нибудь согласился на этот трансфер. В этом не было смысла. В клубе заранее знали мою позицию: если Курбан Бердыев покидает «Ростов», я тоже ухожу», — рассказал Нобоа.