Hull Daily Mail предположил, какие игроки ЦСКА могут перейти в «Халл Сити»

Издание Hull Daily Mail опубликовало материал, в котором автор предположил, какие игроки ЦСКА могут перейти в «Халл Сити» после назначения Леонида Слуцкого главным тренером этой команды. В список попали Георгий Щенников, Александр Головин, Георги Миланов и Кирилл Набабкин. Ещё одним потенциальным новичком «Халла» назван экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса, ныне игрок «Лестер Сити».
Издание предполагает, что Слуцкий может позвать в «Халл Сити» Щенникова и Набабкина, так как команда нуждается в усилении оборонительной линии. Головина автор материала называет одним из самых перспективных российских игроков, а Миланов, как считают в Hull Daily Mail, принесёт помощь «Халлу» своей универсальностью.