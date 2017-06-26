«Халл Сити» Слуцкого на сборе в Португалии проведёт два товарищеских матча

Клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити», главным тренером которого в июне стал российский специалист Леонид Слуцкий, проведёт сбор в Португалии в рамках подготовки к новому сезону.
Как сообщает официальный сайт «Халл Сити», команда приступит к тренировкам 3 июля и будет работать дома семь дней, а затем отправится в Португалию. Сбор будет проходить в Алгарве. «Тигры» проведут два контрольных матчах: 15 июля с «Оксфорд Юнайтед», 18 июля — с «Бристоль Роверс». 23 июля «Халл Сити» отправится домой.
«Халл Сити» в первом туре Чемпионшипа сезона-2017/18 на выезде сыграет с «Астон Виллой». Матч состоится 5 августа.