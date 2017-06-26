Гагарина, Крид и DJ Smash выступят на церемонии закрытия Кубка конфедераций

Торжественная церемония закрытия Кубка конфедераций — 2017 продлится 20 минут, для зрителей выступят Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash.
Подготовкой шоу занимается команда Первого канала. Финальный матч Кубка конфедераций состоится 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург».
«Шоу начнётся в 19:15 и продлится около 20 минут. Церемония закрытия вместит в себя эпизоды, посвящённые Санкт-Петербургу, главному городу турнира, культуре и искусству Северной Венеции, истории Кубка конфедераций, его победителям и нынешним участникам», — говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.
Своё мастерство продемонстрируют артисты из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России. Среди них — Станислав Литвинов, артист театра «Ленинград Центр», и хореограф-постановщик открывающего церемонию номера, а также балерина, хореограф, заслуженная артистка России Вера Арбузова. На церемонии открытия она исполнила сольную партию Жар-птицы, а теперь сама поставит номер, посвящённый балету.