Хайдель: Коноплянка должен был больше создавать на поле, чем перед камерой

Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель прокомментировал результаты команды на ежегодном собрании членов клуба, отметив полузащитника Евгения Коноплянку. Ранее руководство немецкого клуба приняло решение оштрафовать украинца за открытую критику главного тренера команды Маркуса Вайнцирля. Коноплянка назвал его трусом.
«Если «Шальке» занимает 10-е место, то можно сделать вывод, что команда плохо или неправильно сформирована. Естественно, не каждый игрок показал себя так, как мы ожидали.
Такой опытный игрок, как Коноплянка, должен был больше создавать на поле, чем перед телевизионной камерой. И он знает это. Почти все новички влились в состав или входили в основную обойму.
Но также у нас было 8 игроков, которые выбывали из строя на несколько месяцев. Несмотря на это, команда должна была показать лучший результат, чем 10-е место», – цитирует Хайделя официальный сайт клуба.