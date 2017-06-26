Матич может перейти из «Челси» в «МЮ» за £ 40 млн в ближайшее время

Полузащитник «Челси» Неманья Матич, судя по всему, продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», который возглавляет бывший наставник синих Жозе Моуринью.
Как сообщает The Guardian, клубы достигли соглашения по сумме трансфера — около £ 40 млн. 28-летний серб согласовал условия контракта с «МЮ» — его заработная плата будет составлять около 155 тыс. в неделю. Матич в ближайшие дни должен пройти медицинское обследование. Манкунианцы надеются завершить трансфер на этой неделе.
В прошлом сезоне Матич сыграл в 35 матчах (30 в стартовом составе) английской Премьер-лиги и помог «Челси» выиграть чемпионский титул.
Матич продолжает раздумывать над предложением «Манчестер Юнайтед»