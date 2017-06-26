«Атлетико» рассматривает вариант приобретения Ибрагимовича в январе 2018 года

Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант перехода в январе будущего года нападающего Златана Ибрагимовича, который сейчас находится в статусе свободного агента, сообщает Sport.es. Шведский нападающий продолжает восстанавливаться после травмы колена.
Мадридцы желают усилить атаку Ибрагимовичем зимой, так как «Атлетико» был наказан ФИФА запретом на регистрацию новичков в течение двух трансферных периодов за нарушение правил трансферов футболистов, не достигших возраста 18 лет.
Ранее «Манчестер Юнайтед», за который Ибрагимович выступал в прошедшем сезоне, исключил форварда из заявки на АПЛ. В составе манкунианцев 35-летний форвард провёл 46 матчей, в которых забил 28 голов. В СМИ сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Милана» и «Лос-Анджелес Гэлакси».