Судья, не засчитавший чистый гол «Барселоны», назван лучшим арбитром Примеры

Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес был признан лучшим арбитром сезона-2016/17 в испанской Примере по решению технического комитета судей, сообщает AS. Эрнандес Эрнандес был назван лучшим рефери в высшем испанском дивизионе в прошедшем сезоне, несмотря на то что именно он обслуживал один из самых скандальных матчей сезона с точки зрения судейских решений.
В матче 20-го тура Примеры «Бетис» — «Барселона» (1:1) бригада Эрнандеса Эрнандеса не засчитала чистый гол сине-гранатовых. На 78-й минуте Неймар при счёте 1:0 в пользу хозяев пробил по воротам после передачи от Алейкса Видаля, мяч пересёк линию ворот, после чего его выбил защитник «Бетиса» Айсса Манди. Однако судьи этого не заметили.
Напомним, что Эрнандес Эрнандес в этом сезоне обслуживал матч 33-го тура «Реал» — «Барселона» (2:3).
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